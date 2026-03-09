Polizei Hamburg

POL-HH: 260309-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.03.2026, 04:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Lisa-Niebank-Weg

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen noch Unbekannten im Stadtteil Horn zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge war der Mann der 29-Jährigen bereits vom U-Bahnhof Legienstraße durch den Vierbergen Park gefolgt. Dort griff er sie unvermittelt an und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die Frau setzte sich zur Wehr, sodass der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die 29-Jährige blieb durch die Attacke unverletzt und beschrieb den Angreifer später wie folgt:

- männlich - circa 30 bis 35 Jahre alt - 170 cm bis 180 cm groß - schlanke Statur - kurzes, blondes Haar - bekleidet mit einem hellen Jogginganzug

Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell