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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht in der Stefanusstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (22.03.2026) zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich in der Stefanusstraße in Herrenberg-Kuppingen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen am Straßenrand geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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