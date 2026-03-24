Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Pkw auf Schulparkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (23.03.2026) zerkratzte ein noch unbekannter Täter zwischen 07.10 Uhr und 11.40 Uhr einen blauen Ford, der auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg stand. Der Unbekannte hinterließ Kratzer im rechten Heckbereich des Ford, so dass ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

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