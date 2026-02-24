Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falscher Ausweis sichergestellt: Einreise verweigert

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (23.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 49-Jährigen in einem Fernreisebus an der Europabrücke in Kehl. Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, da er angab tunesischer Staatsbürger zu sein bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Mann begleitete die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnte eine totalgefälschte italienische Identitätskarte aufgefunden werden. Das Dokument wurde sichergestellt, ihm wurde die Einreise nach Deutschland verweigert und er wurde wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen sowie versuchter unerlaubter Einreise beanzeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen.

