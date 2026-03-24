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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Polizeieinsatz wegen Bedrohung - 42-Jähriger vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Montag (23.03.2026) gegen 14:45 Uhr in die Steinheimer Straße in Murr aus, nachdem der Polizei eine Bedrohung gemeldet worden war. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger soll trotz bestehendem Annäherungsverbots die 35-jährige Mutter der beiden gemeinsamen Kinder abgepasst und sie mit einem Messer bedroht haben. Die 35-Jährige flüchtete daraufhin und verständigte die Polizei. Währenddessen ging der 42-Jährige mit den gemeinsamen Kindern zu einem nahegelegenen Spielplatz. Beim Erkennen einer der eingesetzten Streifenwagenbesatzungen flüchtete der 42-Jährige und ließ seine beiden Kinder auf dem Spielplatz zurück. Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg konnte den Flüchtenden einholen. Nachdem ein Pfeffersprayeinsatz wirkungslos blieb, wurde dem mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen der Einsatz eines Diensthundes angedroht. Daraufhin ließ sich der 42-Jährige widerstandlos vorläufig festnehmen und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Den Tatverdächtigen erwartet jetzt unter anderem eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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