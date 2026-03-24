Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht im Rieslingweg

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Samstag (21.03.2026) gegen 17:00 Uhr im Rieslingweg an der Kreuzung Pappelweg in Markgröningen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen am Straßenrand geparkten Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen weißen Sprinter gehandelt haben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

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