Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen

Sindelfingen: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Nötigung im Straßenverkehr, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (22.02.2026) zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost verübt haben soll, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Eine 39-jährige Seat-Lenkerin fuhr im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken Spur. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die rechte Spur und soll versucht haben die Seat-Lenkerin von rechts zu überholen. Dies sei ihm jedoch aufgrund eines ihm vorausfahrenden Fahrzeugs nicht gelungen. Danach soll er auf die linke Spur hinter den Seat der 39-Jährigen gewechselt und dieser dicht aufgefahren sein. Außerdem soll er dabei die Lichthupe betätigt haben. Als die Seat-Lenkerin auf die rechte Spur wechselte, machte sie den Unbekannten auf seine gefährliche Fahrweise aufmerksam. Dies soll den unbekannten Fahrzeuglenker dazu veranlasst haben, sein Fahrzeug schlagartig von der linken Spur auf die rechte Spur in Richtung der 39-Jährigen zu lenken. Dabei soll die Seat-Lenkerin beinahe von der Fahrbahn abgedrängt worden sein. Im Anschluss soll der Unbekannte versucht haben die 39-Jährige durch starkes Abbremsen auszubremsen und sei ihr mit sehr geringem Abstand gefolgt bis auf die Bundesstraße 14 in Stuttgart, bevor er dort von der B 14 abfuhr. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen schwarzen Wagen der Marken Audi oder Seat gehandelt haben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die die Fahrweise des Unbekannten und die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

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