Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte zündeln im Innenstadtbereich - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (25.03.2026) rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gleich zweimal aus, nachdem im Ludwigsburger Innenstadtbereich zwei Feuer gemeldet wurden.

Noch unbekannte Täter zündeten kurz nach Mitternacht auf einem gemeinsamen Parkplatzgelände zweier Schulen in der Karlstraße auf noch unbekannte Weise eine Papiermülltonne an. Diese geriet daraufhin in Vollbrand. Auch eine hölzerne Mülltonnenbox wurde durch den Brand in Mittleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 02:15 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in der Solitudestraße. In einer Fußgängerunterführungen zündeten bislang noch unbekannte Täter einen Zeitungsstapel an. Durch den Brand wurde ein Teil der Unterführungswand beschädigt. Hier konnten ebenfalls alarmierte Wehrkräfte rasch das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden ist ebenfalls noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Beide Fällen dürften im Tatzusammenhang stehen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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