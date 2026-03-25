Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (25.03.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten entwendeten daraufhin 30 - 40 zum Teil hochpreisige Fahrräder, darunter Fully-E-Mountainbikes, Carbon Rennräder und Trekking-E-Bikes. Der Wert der entwendeten Fahrräder dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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