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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin, der sich am Dienstag (24.03.2026) gegen 21:00 Uhr in der Böblinger Straße in Gärtringen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 66-jähriger BMW-Lenker befuhr den Kreisverkehr der Böblinger, der Stuttgarter und der Rohrauer Straße. Zeitgleich dürfte sich auch eine 59 Jahre alte Radfahrerin in diesem Kreisverkehr befunden haben. Im Bereich der Ausfahrt zur Stuttgarter Straße kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW-Lenker und der Radfahrerin, welche stürzte und leicht verletzt wurde. Beide Unfallbeteiligten machten im Anschluss unterschiedliche Angaben zu dem Unfallhergang. Sachschaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zeugen, die insbesondere zu dem Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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