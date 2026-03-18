Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Nächtlicher Brand in Bürogebäude

Stuttgart (ots)

- Brand im 3. Obergeschoss - Starke Verrauchung einer Büroetage - Auslösung interner Brandmeldeanlage

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Bürogebäude in Stuttgart-Feuerbach alarmiert. Ausgelöst wurde der Einsatz durch die interne Brandmeldeanlage des Gebäudes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung im 3. Obergeschoss des Gebäudes.

Der Brand konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses in Kombination mit einer maschinellen Belüftung des Treppenraums konnte dieser über die komplette Dauer des Einsatzes rauchfrei gehalten werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche und zeitintensive Belüftungsmaßnahmen des betroffenen Bereichs durchgeführt.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in Gefahr. Gegen 4 Uhr war der Einsatz beendet.

Einsatzkräfte

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