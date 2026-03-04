Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Dachgeschosswohnung

Starke Rauchentwicklung aus Dachgeschoss - eine Person verstorben - drei Atemschutztrupps im Einsatz

Stuttgart (ots)

Über den europaweiten Notruf 112 wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart eine starke Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in Stuttgart-Süd gemeldet. Zudem werde eine Person vermisst. Die Leitstelle alarmierte daraufhin den zuständigen Löschzug der Berufsfeuerwehr, um ein weiteres Löschfahrzeug ergänzt, den Einsatzleiter Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus der Dachgeschosswohnung drang dichter Brandrauch. Unverzüglich wurden zunächst zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel wurde eine Drehleiter in Bereitstellung gebracht, um gegebenenfalls eine Rettung über die Gebäuderückseite sicherzustellen. Des Weiteren wurde die Einsatzmittelkette erhöht.

Eine leblose Person konnte zügig aus der Wohnung verbracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung im Inneren der Wohnung eingeleitet.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte den darüberliegenden Dachboden sowie die benachbarten Wohnungen des angrenzenden Reihenhauses. Dabei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Brandwohnung wurde maschinell belüftet. Der Atemschutz- und Messtechnische Dienst führte Schadstoffmessungen (Kohlenstoffmonoxid) durch, wobei keine erhöhten Werte festgestellt wurden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell