FW Stuttgart: Gewässerverunreinigung in Stuttgart-Weilimdorf - Gewässerverunreinigung im Lindenbach nach Starkregen - Umfangreiche Erkundungsmaßnahmen - Keine Beeinträchtigungen für die Bevölkerung und Umwelt

Stuttgart (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Stuttgart durch eine aufmerksame Passantin über eine Verunreinigung des Lindenbachs in Stuttgart-Weilimdorf informiert. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten umgehend umfangreiche Erkundungsmaßnahmen ein.

Im Rahmen der Kontrolle konnte eine Verunreinigung im offenen Kanalsystem im Bereich der Holderäckerstraße lokalisiert werden. Als Ursache stellten Fachleute der Stadtentwässerung Stuttgart (SES) eine Überlastung der Abwasserkanäle fest, die durch die anhaltenden Regenfälle verursacht wurde. Dadurch gelangte eine geringe Menge verdünntes, ungeklärtes Abwasser in den Lindenbach.

Nach eingehender Prüfung durch die Experten der Stadtentwässerung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Für die Bevölkerung sowie für die Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt eine Beeinträchtigung.

Da es sich um eine witterungsbedingte Überlastung handelte, waren weitere technische Maßnahmen durch die Feuerwehr oder die Stadtentwässerung weder möglich noch erforderlich. Mit dem zuständigen Amt für Umweltschutz wurden die Maßnahmen telefonisch abgestimmt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 4: Leitungsdienst, Löschfahrzeug Feuerwache 2: Leitungsdienst, Löschfahrzeug, Gerätewagen-Umwelt, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Umweltschutz

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: zwei Löschfahrzeuge

