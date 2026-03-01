Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Straßenbahnunfall - Feuerwehr befreit Person

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einer Kollision zwischen einer Stadtbahn und einer Person alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Person unterhalb der Stadtbahn. Die verunfallte Person konnte durch die Feuerwehr schonend unter der Bahn hervorgeholt werden. Anschließend erfolgte die medizinische Erstversorgung bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Parallel zur Rettung wurden die Fahrgäste in der Stadtbahn gesichtet und betreut. Glücklicherweise wurde in der Bahn niemand verletzt. Auch unbeteiligte Dritte, die den Unfall beobachtet hatten, wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut.

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Streckenabschnitt.

Zeitgleich waren bei mehreren Paralleleinsätzen zahlreiche Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart gefordert. So kam es neben kleineren Einsätzen auch zu einer Kollision zwischen zwei Bussen in Bad Cannstatt, während in Vaihingen ein Löschzug bei einer unklaren Brandmeldung tätig war.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr:

Feuerwache 1: Löschzug Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Rüstzug, Rüstwagen-Schiene Feuerwache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Einsatzkräfte Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Uhlbach: Rüstwagen Abteilung Wangen: Löschfahrzeug

Einsatzkräfte Rettungsdienst:

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, mehrere Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell