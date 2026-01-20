HZA-P: Potsdamer Zoll zieht berauschende Postsendung aus dem Verkehr
Kokain anstelle von Urlaubsgrüße aus Spanien
Potsdam (ots)
Am 9. Januar zog der Potsdamer Zoll bei einem namenhaften Paketdienstleister eine berauschende Sendung aus Spanien aus dem Verkehr. In der auf den ersten Blick harmlos wirkenden Postkarte wurde anstelle netter Urlaubsgrüße eine silberfarbene Kunststofffolie mit einer weißen kristallinen Substanz verklebt. Ein durchgeführter Drogentest wies Kokain nach.
Die Zöllner leiteten gegen den Empfänger ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.
Nun ermittelt das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.
