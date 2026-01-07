Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll zieht über fünf Kilogramm Ketamin bei einer Fahrzeugkontrolle auf der BAB 10, Nähe Königs Wusterhausen, aus dem Verkehr

Besitzer droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe

Potsdam (ots)

Mehr als fünf Kilogramm Ketamin zog der Zoll bereits am 21. Dezember bei einer Fahrzeugkontrolle eines in Belgien zugelassenen PKW auf der BAB 10, Nähe Königs Wusterhausen, aus dem Verkehr.

Auf Befragen gaben die Fahrzeuginsassen an für einen Tag von Belgien nach Berlin zu reisen, um eine Freundin zu besuchen. Übereinstimmend äußerten beide, dass es sich bei der vorgefunden kristallinen Substanz um Kreatin handele - einem Wirkstoff zur Förderung des Muskelaufbaus. Die Beschaffenheit der Substanz ließ die erfahrenen Zollbeamten jedoch an den Aussagen zweifeln. Sie entschlossen sich daher das Pulver mittels des Detektionsgeräts "Gemini" am Flughafen BER zu überprüfen. Noch vor der Analyse korrigierte der Beifahrer seine Aussage und gab nunmehr an, es handele sich um Ketamin.

Die Überprüfung der Substanz bestätigte, dass es sich tatsächlich um Ketamin-Hydrochlorid handelte - einem Narkosemittel, welches in der Medizin eingesetzt wird, aber aufgrund seiner halluzinogenen Wirkung auch als illegale Partydroge verbreitet ist. Aufgrund der großen Menge des Wirkstoffes ist von einer Gewerbsmäßigkeit auszugehen, welches die Einleitung eines Strafverfahren zur Folge hat. "Der Straßenverkaufswert bei dieser Menge liegt bei etwa 200.000 Euro", so der Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege, Torsten Biehl. Dem Besitzer droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernommen.

