PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kleinbrand auf Balkon in Stuttgart-Rot
Zwei verletzte Personen

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Mittwochvormittag gegen 08:45 über die automatische Brandmeldeanlage in ein Männerwohnheim in Stuttgart-Rot alarmiert.

Vor Ort brannte Abfall auf einem Balkon im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden durch Mitarbeiter und Bewohner schon erste Löschversuche unternommen. Dabei verletzten sich zwei Personen durch Rauchgase. Der Brand wurde von der Feuerwehr zügig abgelöscht und die verrauchten Bereiche maschinell belüftet.

Die verletzten Personen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt und von diesem behandelt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeurerwehr

Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Löschzug Verwaltungsstandort: Einsatzleiter Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Zazenhausen: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren