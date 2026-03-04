FW Stuttgart: Kleinbrand auf Balkon in Stuttgart-Rot
Zwei verletzte Personen
Stuttgart (ots)
Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Mittwochvormittag gegen 08:45 über die automatische Brandmeldeanlage in ein Männerwohnheim in Stuttgart-Rot alarmiert.
Vor Ort brannte Abfall auf einem Balkon im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden durch Mitarbeiter und Bewohner schon erste Löschversuche unternommen. Dabei verletzten sich zwei Personen durch Rauchgase. Der Brand wurde von der Feuerwehr zügig abgelöscht und die verrauchten Bereiche maschinell belüftet.
Die verletzten Personen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt und von diesem behandelt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.
Einsatzkräfte
Berufsfeurerwehr
Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Löschzug Verwaltungsstandort: Einsatzleiter Inspektionsdienst
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Zazenhausen: Löschfahrzeug
Rettungsdienst
Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen
