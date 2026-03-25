Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: PKW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Verkehrszeichen und Baum

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1001 (K1001) zwischen Ehningen und Aidlingen. Ein 19-jähriger Cupra-Lenker befuhr die K1001 aus Richtung Ehningen kommend in Fahrtrichtung Aidlingen. Als er aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und im weiteren Verlauf mit einem Baum. Der 19-Jährige sowie seine zwei 17 und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen und ein 15-jähriger Jugendlicher, der ebenfalls mit an Bord war, erlitten leichte Verletzungen. Am Cupra entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Verkehrszeichen und an dem Baum kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Berge- sowie Aufräumarbeiten war die K1001 bis kurz vor 23.00 Uhr voll gesperrt.

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