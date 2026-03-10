Hauptzollamt Singen

HZA-SI: ZOLL stellt Handtaschen aus artengeschütztem Leder sicher

Singen (ots)

Handtaschen aus geschützten Tierarten für 30 und 50 Euro im Internet verkauft.

Konstanz: Zollbeamte des Hauptzollamts Singen haben vor zwei Wochen bei einer 32-jährigen Frau aus dem Kanton Thurgau mehrere Handtaschen entdeckt, darunter zwei Modelle aus Leder streng geschützter Tierarten. Die Frau gab an, lediglich zum Einkaufen nach Konstanz fahren zu wollen. Im Kofferraum ihres Fahrzeugs fanden die Beamten jedoch bereits verpackte Kartons mit den Taschen, die laut ihrer Aussage zur Post gebracht werden sollten. Im Internet hatte sie eine Tasche aus Krokodilleder für 50 Euro und eine aus Rochenleder für 30 Euro verkauft.

Für die Rochenledertasche konnte die Frau keine Einfuhrgenehmigung vorlegen. Bei der Bauchtasche aus dem Leder eines Siamkrokodils lag zwar eine CITES Bescheinigung bei, diese war jedoch ungültig und ließ auch keine eindeutige Zuordnung zur Ware zu.

"Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen schützt derzeit rund 6.600 Tier- und über 34.000 Pflanzenarten", erklärte Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. "Siamkrokodile sind im Anhang I gelistet und gelten damit vom Aussterben bedroht. Der Handel ist streng reguliert." Auch Rochenarten unterliegen besonderen Schutzbestimmungen.

Da die Frau die Taschen bereits verkauft hatte und somit gewerblich handelte, jedoch weder gültige Dokumente noch Genehmigungen vorweisen konnte, leitete der Zoll ein Steuerstrafverfahren sowie ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz ein. Die Handtaschen wurden beschlagnahmt.

Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft Konstanz übergeben.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell