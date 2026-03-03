Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Singen - Jetzt Karriere beim ZOLL starten!

Singen (ots)

Mehr als 400 junge Menschen begannen am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, sechs davon beim Hauptzollamt Singen.

Herzlich begrüßte der Leiter des Hauptzollamts Singen, Leitender Regierungsdirektor Rainer Bühler die neuen Kolleginnen und Kollegen: " Es beginnt für Sie mit dem heutigen Tag ein neuer Lebensabschnitt und ich finde es Jahr für Jahr spannend, mit unseren neuen Anwärterinnen und Anwärtern an der Startlinie Ihrer Karriere zu stehen. Sie werden als Zöllnerin und Zöllner in Zukunft wichtige, abwechslungsreiche und vor allem verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Tätigkeiten, die für Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Wirtschaftsunternehmen wichtig sind." beschreibt es der Leiter des Hauptzollamts in seiner Rede.

Die Berufseinsteiger absolvieren ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts, bei nahegelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums als Bachelor of Laws erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung beim ZOLL erwartet die Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Vorbereitung auf ihren Beruf und ein hochwertiges Studium, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum

-01. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026

-01. September 2027 bis zum 15. Oktober 2026 (gehobener und mittlerer Zolldienst)

beim Hauptzollamt Singen (gehobener Zolldienst) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim ZOLL bieten wir auf Instagram und Facebook ("ZOLL-Karriere"), unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") oder kontaktieren Sie uns direkt unter Tel: 07731/8205-5122 oder per E-Mail unter: ausbildung.hza-singen@zoll.bund.de.

Die angebotenen Praktikumstermine und Messen finden Sie unter www.zoll.de (https://www.zoll.de/SharedDocs/Dienststellen/DE/1_DSSD_Importer/Hauptzollamt/HZA_Singen/HZA_Singen_4100/HZA_Singen_4100.html?category=Allgemein&bcnn=156476#tab-Ausbildung)

