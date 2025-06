POL-WES: Wesel - Polizeibeamte stellen Tatverdächtigen nach Reifen-Diebstahl

Hünxe (ots) - Der Fahrraddiebstahl nimmt in der Kriminalstatistik einen großen Raum ein. Ein Mittel dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist das Codieren von Fahrrädern. Der Bezirksdienst Hünxe bietet am 26. Juni 2025, zwischen 10 und 13 Uhr, Fahrradcodierungen an. Ort der Codierung: Vor der ehemaligen Polizeiwache in Drevenack, Hünxer Straße 22, 46569 Hünxe. Die Codierungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten ...

mehr