Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.03.2026) sollen zwei bislang unbekannte Täter vor einem Restaurant in der Karlstraße in Ludwigsburg einen 30-Jährigen beraubt haben. Gegen Mitternacht sollen die beiden Unbekannten ihr Opfer nach Zigaretten gefragt haben. Als der Mann dies verneinte, soll einer der beiden unbekannten Täter ihm einen Faustschlag in das Gesicht versetzt haben, sodass er zu Boden ging. Daraufhin habe der andere Unbekannte auf den am Boden liegenden 30-Jährigen weiter eingeschlagen. Im Anschluss sollen die beiden unbekannten Täter Bargeld aus dem Geldbeutel des Mannes und dessen Mobiltelefon entwendet haben. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Die beiden Unbekannten seien rund 30 Jahre alt gewesen und etwa 180 cm groß. Außerdem sollen beide dunkle Haare gehabt haben. Einer der beiden unbekannten Täter habe darüber hinaus schulterlange Haare gehabt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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