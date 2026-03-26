Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 8.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (25.03.2026), zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Daimlerstraße in Korntal-Münchingen geparkten Skoda. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, der mit einem Lkw unterwegs gewesen sein könnte.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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