POL-LB: Ludwigsburg: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Samstag (21.03.2026) sollen zwei bislang unbekannte Täter vor einem Restaurant in der Karlstraße in Ludwigsburg einen 30-Jährigen beraubt haben. Gegen Mitternacht sollen die beiden Unbekannten ihr Opfer nach Zigaretten gefragt haben. Als der Mann dies verneinte, soll einer der beiden unbekannten Täter ihm einen Faustschlag in das Gesicht versetzt haben, sodass er zu Boden ging. ...

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