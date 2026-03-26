POL-LB: Ludwigsburg: Kupferkabel von Baustelle entwendet
Ludwigsburg (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (24.03.2026) 20:00 Uhr und Mittwoch (25.03.2026) 05:00 Uhr etwa 100 Meter Kupferkabel von einer Baustelle im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Fein-Straße und der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Für sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.
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