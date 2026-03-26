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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 16-Jähriger bei Streitigkeit in der Friedenstraße verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.03.2026) kam es gegen 13:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Friedenstraße, etwa Höhe Carl-Goerdeler-Straße in Ludwigsburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen soll ein 16-Jähriger mit einem bislang unbekannten Täter aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung besprühte der Unbekannte den 16-Jährigen vermutlich mit einem Reizstoff und stieg danach in einen Bus der Linie 422 ein. Der Jugendliche wurde durch das Spray leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll etwa gleichalt wie sein Opfer, dünn und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er habe schwarze Kleidung getragen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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