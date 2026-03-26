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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.03.2026) sollen drei bislang unbekannte Täter im Bereich der Parkanlage "Bärenwiese" in Ludwigsburg einen 19-Jährigen und 20-Jährigen beraubt haben. Die drei Unbekannten sollen die beiden Opfer zunächst nach Zigaretten gefragt haben. Als die beiden verneinten Zigaretten zu haben, seien sie durch die Unbekannten mehrmals geschlagen und getreten worden. Anschließend sollen die drei unbekannten Täter ein Mobiltelefon, eine olivfarbene Weste sowie Bargeld von den Opfern entwendet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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