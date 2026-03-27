Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: zwei Papiertonnen in der Kammererstraße in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

An zwei aufeinander folgenden Freitagen brannte jeweils eine Papiertonne in der Kammererstraße in Ludwigsburg und hinterließ einen dreistelligen Sachschaden. In der Nacht zum 20. März 2026 stellte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Tonnenbrand gegen 01.20 Uhr fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Tonne war jedoch nicht mehr zu retten, da sie nahezu vollständig zusammengeschmolzen war. Der Grund des Brandes konnte letztlich nicht ermittelt werden. Der zweite Brand ereignete sich am 27. März 2026 und wurde gegen 02.10 Uhr ebenfalls durch einen Zeugen festgestellt, der die Feuerwehr verständigte. Es dürfte sich in diesem Fall nicht um dieselbe Tonne wie eine Woche zuvor gehandelt haben, sondern um die des Nachbarhauses. Diese brannte ebenfalls vollständig ab. Eine Brandursache konnte auch hier nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg zu wenden.

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