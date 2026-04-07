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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Eisenach (ots)

Gestern Abend führte die Eisenacher Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Kasseler Straße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Im Rahmen der zweistündigen Kontrolle wurden sieben Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, insgesamt passierten 100 Fahrzeuge die Messstelle. Ein Verkehrsteilnehmer durchfuhr den Bereich mit 81 km/h. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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