Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer im Krankenhaus leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 07.02.2026, befanden sich Polizeibeamte im Krankenhaus Bergmannsheil in Gelsenkirchen Buer. Vor Ort wurden sie durch eine Mitarbeiterin des Krankenhaues angesprochen, da sich eine männliche Person im Bereich der Notaufnahme ungebührlich verhielt. Durch die Beamten konnte ein 25jähriger Mann aus Ahaus, deutscher Staatsangehöriger, angetroffen werden. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch das Krankenhauspersonal als auch durch die Polizeibeamten wollte dieser das Krankenhaus nicht verlassen. Er erging sich stattdessen in Beleidigungen und versuchte einen der Polizeibeamten zu schlagen. Während der laufenden Widerstandshandlungen verletzte er sowohl einen Polizeibeamten als auch eine helfende Krankenschwester durch Schläge leicht. Er wurde letztendlich fixiert und dem Polizeigewahrsam zugeführt, in welchem er sein hitziges Gemüt beruhigen durfte.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden.

Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstands und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Sowohl die leicht verletzte Krankenschwester als auch der leicht verletzte Polizeibeamte konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Sowa, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

