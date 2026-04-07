LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - In der Schillerstraße parkte eine 20-Jährige ihren BMW in der Zeit zwischen dem 05. April, 19.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an dem BMW fest, welche offensichtlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw touchiert, einen Schaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro hinterlassen und pflichtwidrig die ...

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