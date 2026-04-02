Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Unfallflucht (Zeugen gesucht)

Beindersheim (ots)

Am 01.04.2026 wird hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße in Beindersheim gemeldet. Durch die 52-jährige Geschädigte wird angegeben, dass ihr PKW im Zeitraum vom 31.03.2026 gegen 13:45 Uhr bis am 01.04.2026 gegen 07:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Frankenthaler Straße in Beindersheim abgestellt gewesen sei. Am Fahrzeug konnten am vorderen linken Radkasten frische Unfallschäden festgestellt werden. Die Schadenssumme wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das parkende Fahrzeug dürfte durch einen weiteren, vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beschädigt worden sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Zeugenhinweise hinsichtlich des bislang unbekannten Unfallverursachers nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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