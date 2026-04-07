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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Mittels schwarzer Sprühfarbe beschmierten ein oder mehrere Unbekannte die Fassaden zweier Häuser in der Straße der Einheit. Durch die circa sechs Meter und zwei Meter großen Graffiti entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0084917/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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