LPI-GTH: Graffiti
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Mittels schwarzer Sprühfarbe beschmierten ein oder mehrere Unbekannte die Fassaden zweier Häuser in der Straße der Einheit. Durch die circa sechs Meter und zwei Meter großen Graffiti entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0084917/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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