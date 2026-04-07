LPI-GTH: Graffiti

Gotha (ots) - Eine Sachbeschädigung wurde heute, in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 06.15 Uhr an einem Schaukasten in der Gartenstraße begangen. Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten die Scheibe des Schaukastens eines Denkmals und verursachten damit einen Schaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0084617/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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