Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erfolgreiche Familienzusammenführung durch die Bundespolizei

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Am Nürnberger Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend (12. März) ein alleinreisender 6-jähriger Junge angetroffen. Bundespolizisten konnten den Ausreißer wieder an seinen Vater übergeben.

Gegen 18:10 Uhr machte eine 39-jährige Brasilianerin eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam. Sie übergab der Streife einen 6-jährigen Jungen und erklärte, dass sie das offensichtlich alleinreisende Kind vor dem Nürnberger Bahnhof angetroffen habe. Der Junge sagte den Bundespolizisten, dass er in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs in einem Sportkurs gewesen war. Als ihn sein Vater dort nicht zur vereinbarten Zeit abholte, hat sich der 6-Jährige selbstständig auf den Heimweg gemacht. Am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs geriet das Kind in Panik, sodass sich die 39-Jährige des Kindes angenommen und der Bundespolizei übergeben hatte.

Die Bundespolizisten suchten Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs auf. Schon bei der ersten Sporteinrichtung fanden sie den Vater des Jungen. Er sprach unmittelbar die eingetroffene Beamten an und erklärte, dass er seinen Sohn vermissen würde.

Die Streife der Bundespolizei konnte Vater und Sohn am Nürnberger Hauptbahnhof nun wieder zusammenbringen. So ging das Abenteuer des 6-Jährigen glimpflich aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell