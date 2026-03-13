Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Erfolgreiche Familienzusammenführung durch die Bundespolizei
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Nürnberger Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend (12. März) ein alleinreisender 6-jähriger Junge angetroffen. Bundespolizisten konnten den Ausreißer wieder an seinen Vater übergeben.
Gegen 18:10 Uhr machte eine 39-jährige Brasilianerin eine Streife der Bundespolizei auf sich aufmerksam. Sie übergab der Streife einen 6-jährigen Jungen und erklärte, dass sie das offensichtlich alleinreisende Kind vor dem Nürnberger Bahnhof angetroffen habe. Der Junge sagte den Bundespolizisten, dass er in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs in einem Sportkurs gewesen war. Als ihn sein Vater dort nicht zur vereinbarten Zeit abholte, hat sich der 6-Jährige selbstständig auf den Heimweg gemacht. Am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs geriet das Kind in Panik, sodass sich die 39-Jährige des Kindes angenommen und der Bundespolizei übergeben hatte.
Die Bundespolizisten suchten Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs auf. Schon bei der ersten Sporteinrichtung fanden sie den Vater des Jungen. Er sprach unmittelbar die eingetroffene Beamten an und erklärte, dass er seinen Sohn vermissen würde.
Die Streife der Bundespolizei konnte Vater und Sohn am Nürnberger Hauptbahnhof nun wieder zusammenbringen. So ging das Abenteuer des 6-Jährigen glimpflich aus.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell