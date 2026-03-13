Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Herrenloser Koffer löst Großeinsatz am Bahnhof Neuburg aus - Am Ende nur Wäsche drin
Nürnberg (ots)
Neuburg an der Donau - Am Bahnsteig im Bahnhof Neuburg (Donau) hat ein verlassener Koffer am Donnerstagvormittag (12. März) für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Bundespolizei wurde alarmiert und schickte sogar den Entschärfungsdienst los, weil der Fund als potenziell gefährlich eingestuft wurde.
Ein Fahrdienstleiter am Gleis 1 hatte den herrenlosen Hartschalenkoffer entdeckt und Reisende befragt, aber niemand gab sich als Besitzer zu erkennen.
Eine Streife der Bundespolizei Nürnberg rückte aus und fand den Koffer neben den Fahrkartenautomaten. Sie sperrten den Nahbereich weiträumig ab und forderten die Spezialkräfte an.
Die Entschärfer prüften den Koffer, stuften ihn als ungefährlich ein und öffneten ihn schließlich.
Der Inhalt? Nur Kleidungsstücke. Kein Hinweis auf den Eigentümer. Der Koffer samt Inhalt wurde daher als Fundsache dem Fahrdienstleiter übergeben.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell