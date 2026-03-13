Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Herrenloser Koffer löst Großeinsatz am Bahnhof Neuburg aus - Am Ende nur Wäsche drin

Nürnberg (ots)

Neuburg an der Donau - Am Bahnsteig im Bahnhof Neuburg (Donau) hat ein verlassener Koffer am Donnerstagvormittag (12. März) für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Bundespolizei wurde alarmiert und schickte sogar den Entschärfungsdienst los, weil der Fund als potenziell gefährlich eingestuft wurde.

Ein Fahrdienstleiter am Gleis 1 hatte den herrenlosen Hartschalenkoffer entdeckt und Reisende befragt, aber niemand gab sich als Besitzer zu erkennen.

Eine Streife der Bundespolizei Nürnberg rückte aus und fand den Koffer neben den Fahrkartenautomaten. Sie sperrten den Nahbereich weiträumig ab und forderten die Spezialkräfte an.

Die Entschärfer prüften den Koffer, stuften ihn als ungefährlich ein und öffneten ihn schließlich.

Der Inhalt? Nur Kleidungsstücke. Kein Hinweis auf den Eigentümer. Der Koffer samt Inhalt wurde daher als Fundsache dem Fahrdienstleiter übergeben.

