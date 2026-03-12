Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kollision von zwei Personenzügen am Hauptbahnhof Bayreuth am Mittwochabend

Bayreuth (ots)

Am gestrigen Mittwochabend um 18:41 Uhr kollidierte am Hauptbahnhof Bayreuth ein leerer Zug auf Rangierfahrt mit einem entgegenkommenden Personenzug der aus Bad Steben in den Hauptbahnhof Bayreuth einfuhr.

Der Unfall fand direkt im Nahbereich des Bahnhofes statt. Beide Züge haben jeweils im Frontbereich starke Beschädigungen.

Der rangierende Zug war lediglich mit dem Triebfahrzeugführer besetzt, der Personenzug war mit einem Triebfahrzeugführer und 13 Reisenden besetzt. Durch den Zusammenstoß verletzten sich insgesamt 8 Personen (1x schwer ohne Lebensgefahr, 4x mittelschwer und 3x leicht). Sieben Reisende erlitten keinerlei Verletzungen.

Die schwer und mittelschwer verletzten Personen wurde in das Klinikum Bayreuth transportiert; alle leicht verletzten und unverletzten Personen wurden um 20:25 Uhr aus den Zügen evakuiert.

Es waren mehrere Rettungswagen, der Notfallmanager der agilis und zeitweise 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 20 Einsatzkräfte des THW vor Ort.

Der gesamte Bahnverkehr am Hauptbahnhof Bayreuth war bis 02:35 Uhr gesperrt, der Schienenersatzverkehr wurde bis dahin sichergestellt. Die Schienenstränge und Weichen wurden überprüft und danach die Strecken wieder für die Nutzung freigegeben.

Aktuell laufen die Ermittlungen der Bundespolizei vor Ort weiter. Aussagen zur Unfallursache können derzeit nicht getroffen werden.

Die betroffenen Züge sind nicht mehr fahrbereit und haben einen Totalschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 3,4 Millionen Euro. Es fielen bis zur Einrichtung des Schienenersatzverkehrs insgesamt 8 Zugverbindungen aus.

