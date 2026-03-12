Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Zoff um Zigarette endet mit Pfefferspray am Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Nürnberger Hauptbahnhof ist es in der Nacht zu Mittwoch (11. März) zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf Bahnsteig 7 gekommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Ein 24-jähriger Deutscher hatte kurz vor Mitternacht einen 62-jährigen Türken nach einer Zigarette gefragt. Nachdem ihm diese verwehrt wurde, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der jüngere Mann seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Bei dem Versuch, den Angreifer auf Abstand zu halten, schubste der ältere Herr ihn dermaßen, dass der 24-Jährige zu Boden fiel und sich an der Schulter verletzte. Drei Zeugen bestätigten den Tathergang und konnten, wie der 62-Jährige, die Örtlichkeit nach der Aufnahme durch die Bundespolizisten verlassen. Der Aggressor wurde hingegen zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Nürnberg gebracht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durfte auch er seinen Weg fortsetzen.
Der junge Mann ist bereits mehrmals in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Diebstahls, räuberischen Diebstahls, Geldfälschung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Der 62-Jährige ist nicht vorbestraft und lebt dauerhaft in Deutschland.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell