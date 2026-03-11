Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei schnappt Dieb am Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Dienstagabend (10. März) haben Bundespolizisten am Nürnberger Hauptbahnhof einen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl im Stadtgebiet wiedererkannt und festgenommen.
Am späten Abend des 10. März 2026 ist am Bahnsteig 1 des Nürnberger Hauptbahnhofs ein mutmaßlicher Dieb von Einsatzkräften der Bundespolizei erkannt und festgehalten worden. Gegen 23:30 Uhr identifizierten Mitarbeiter der Bundespolizei den Mann während einer Live-Auswertung der Videoüberwachung.
Nach einem Diebstahl in der Innenstadt hatte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken die Bundespolizei um Unterstützung gebeten. Der gesuchte Mann soll den Nürnberger Hauptbahnhof mehrmals über den Südeingang betreten und verlassen haben.
Durch eine nachträgliche Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten Lichtbilder des Verdächtigen gewonnen und an die Einsatzleitstelle übermittelt werden. Dieser gelang es während einer anschließenden Live-Videosichtung den Mann auf Bahnsteig 1 zu erkennen.
Eine Streife der Bundespolizei eilte zum Bahnsteig und nahm den 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen vorläufig fest.
Bei der Übergabe an die Landespolizei teilte diese mit, dass der Mann bereits mehrmals wegen Betrugs-, Gewalt- und Eigentumsdelikten sowie wegen mehreren schweren Sexualstraftaten polizeilich in Erscheinung getreten ist.
