Bundespolizeidirektion München: Mit Haftbefehl ins Bundespolizeirevier spaziert - Mann in JVA eingeliefert

Augsburg - Am Dienstag (10. März) vollstreckten Bundespolizisten im Revier Augsburg einen Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann. Er hatte sich selbst auf die Dienststelle begeben.

Der deutsche Staatsangehörige erschien gegen 16 Uhr auf der Dienststelle des Bundespolizeireviers Augsburg, um einen Sachverhalt mitzuteilen. Als die Beamten seine Daten überprüften, stellten sie den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen eines Diebstahls fest.

Die Ersatzfreiheitsstrafe von 142 Tagen hätte gegen Zahlung einer Geldbuße abgewendet werden können, Doch der Mann konnte den geforderten Betrag nicht aufbringen. Daher übergaben die Bundespolizisten ihn der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen.

