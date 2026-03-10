Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Faustschläge am Bahnsteig
Körperverletzung über Kamerasystem entdeckt
München (ots)
In der Nacht auf Montag (9. März) kam es gegen 01:20 Uhr am Bahnsteig 1 des Münchner Ostbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bekannt wurde der Vorfall, weil Bundespolizisten die Kameras des Bahnhofs im Blick hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 38-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger und ein 53-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll der 38-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bundespolizisten des Reviers Ostbahnhof wurden während der Beobachtung der Videoaufzeichnungen des Bahnhofsbereichs auf die Situation aufmerksam. Die eingesetzten Beamten begaben sich daraufhin zum Bahnsteig und trafen beide Beteiligten noch vor Ort an. Die Männer wurden voneinander getrennt und zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zur Dienststelle gebracht.
Der 53-Jährige wies eine leicht blutende Verletzung im Gesicht auf. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim mutmaßlichen Angreifer einen Wert von 1,02 Promille. Beim Geschädigten wurde ein Wert von 2,30 Promille festgestellt.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und da beide Männer über einen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie wieder entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Rückfragen bitte an:
Sina Dietsch
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515550-1103
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell