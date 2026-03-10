Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Faustschläge am Bahnsteig

Körperverletzung über Kamerasystem entdeckt

München (ots)

In der Nacht auf Montag (9. März) kam es gegen 01:20 Uhr am Bahnsteig 1 des Münchner Ostbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bekannt wurde der Vorfall, weil Bundespolizisten die Kameras des Bahnhofs im Blick hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 38-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger und ein 53-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll der 38-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bundespolizisten des Reviers Ostbahnhof wurden während der Beobachtung der Videoaufzeichnungen des Bahnhofsbereichs auf die Situation aufmerksam. Die eingesetzten Beamten begaben sich daraufhin zum Bahnsteig und trafen beide Beteiligten noch vor Ort an. Die Männer wurden voneinander getrennt und zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zur Dienststelle gebracht.

Der 53-Jährige wies eine leicht blutende Verletzung im Gesicht auf. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim mutmaßlichen Angreifer einen Wert von 1,02 Promille. Beim Geschädigten wurde ein Wert von 2,30 Promille festgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und da beide Männer über einen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie wieder entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell