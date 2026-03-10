Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Polizeikontrolle am Nürnberger Hauptbahnhof: Vater zahlt - Tochter entgeht Ordnungshaft
Nürnberg (ots)
Am Nürnberger Hauptbahnhof wurde am Montag (09.März) eine Frau festgenommen. Sie hatte gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz verstoßen.
Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Nürnberger Hauptbahnhof eine 39-jährige Deutsche. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlag. Laut diesem hätte die Frau eine viertägige Haftstrafe zu verbüßen. Um diese Haft abzuwenden, wurde sie zur Zahlung einer Geldbuße aufgefordert, konnte aber das benötige Geld zunächst nicht auftreiben.
Schließlich gelang es ihr, ihren Vater zu erreichen. Dieser übernahm schließlich die Zahlung der geforderten Summe. Nach Eingang des Geldes wurde die 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.
Nach Angaben der Polizei ist die Frau bereits mehrmals wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell