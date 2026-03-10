Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Polizeikontrolle am Nürnberger Hauptbahnhof: Vater zahlt - Tochter entgeht Ordnungshaft

Nürnberg (ots)

Am Nürnberger Hauptbahnhof wurde am Montag (09.März) eine Frau festgenommen. Sie hatte gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz verstoßen.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Nürnberger Hauptbahnhof eine 39-jährige Deutsche. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlag. Laut diesem hätte die Frau eine viertägige Haftstrafe zu verbüßen. Um diese Haft abzuwenden, wurde sie zur Zahlung einer Geldbuße aufgefordert, konnte aber das benötige Geld zunächst nicht auftreiben.

Schließlich gelang es ihr, ihren Vater zu erreichen. Dieser übernahm schließlich die Zahlung der geforderten Summe. Nach Eingang des Geldes wurde die 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach Angaben der Polizei ist die Frau bereits mehrmals wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

