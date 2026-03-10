Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Streit auf Rolltreppe im Augsburger Hauptbahnhof - Mann setzt noch während der Fahrt einen Notruf ab
Nürnberg (ots)
Augsburg - Am Hauptbahnhof Augsburg ist es am Freitag (6. März) gegen 13:33 Uhr auf einer Rolltreppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei befanden sich ein 59-jähriger Deutscher und ein 35-jähriger Rumäne auf der Rolltreppe von der Wandelhalle zur Verteilerebene. Während der Fahrt drängte sich der 35-Jährige an dem mittig auf der Rolltreppe stehenden Mann vorbei.
Kurz darauf verspürte der Rumäne nach eigenen Angaben plötzlich einen Schlag in den Rücken im Bereich der Lendenwirbelsäule. Noch während der Fahrt setzte der 35-Jährige daraufhin einen Notruf ab.
Nachdem beide Männer die Rolltreppe verlassen hatten, versuchte der Rumäne den 59-Jährigen anzuhalten. Dabei schlug der Deutsche die Hand des Mannes weg. Der 35-Jährige klagte anschließend über Schmerzen, sichtbare Verletzungen konnten jedoch nicht festgestellt werden.
Eine Streife der Bundespolizei traf beide Männer noch am Einsatzort an und nahm den Vorfall auf. Der 59-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.
Die Bundespolizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell