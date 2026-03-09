Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressiver Somalier in Haft genommen

Betrunkener - ohne Fahrschein und ohne Papiere - uriniert in Zelle

Kiefersfelden / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag (7. März) einen Somalier ins Gefängnis nach Bernau eingeliefert. Der alkoholisierte 32-Jährige war in der Nacht des vorausgegangenen Tags in einem Regionalzug von Kufstein in Richtung Rosenheim unterwegs. Am Bahnhof in Kiefersfelden nahmen ihn die Beamten fest, nachdem er während der Fahrt eine Zugbegleiterin offenbar aggressiv angegangen war. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Bei der Fahrscheinkontrolle im Zug stellte sich heraus, dass der Mann über keine Fahrkarte verfügte. Nach ersten Erkenntnissen beleidigte der offenkundig Betrunkene die Zugbegleiterin und spuckte sie mehrfach an. Am Kiefersfeldener Bahnhof nahmen die verständigten Bundespolizisten den somalischen Staatsangehörigen in Empfang. Die Kontrolle ergab, dass der Afrikaner keine Papiere für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland hatte. Mithilfe seiner Angaben, die später mit Fingerabdrücken bestätigt werden konnten, stellte sich heraus, dass die Amtsgerichte in Rosenheim und Stuttgart gegen ihn Strafbefehle wegen Leistungserschleichung beziehungsweise Urkundenfälschung erlassen hatten. Demnach hätte er Geldstrafen in Höhe von zusammengerechnet knapp 1.300 Euro zahlen müssen. Da er seine Justizschulden nicht begleichen konnte, musste er ersatzweise für die Dauer von rund 130 Tagen in Haft.

Bevor er in die Justizanstalt Bernau überstellt wurde, brachten die Beamten den in Österreich registrierten Somalier in die Bundespolizei-Dienststelle nach Rosenheim. Dort wurde er wegen Leistungserschleichung, Beleidigung, Körperverletzung und illegaler Einreise angezeigt. Während der Festgenommene auf seinen Transport in die Bernauer Haftanstalt wartete, zog er es vor in seine Gewahrsamszelle zu urinieren, statt die Toilette zu benutzen. Für die notwendig gewordene Sonderreinigung wird der Mann voraussichtlich noch zur Kasse gebeten werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell