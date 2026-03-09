Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Streit um Zigarette endet in Rauferei am Bahnhof Jettingen

Nürnberg (ots)

Jettingen - Am Bahnhof Jettingen hat am Freitag (6. März) gegen 22:00 Uhr ein Mann einen anderen angegriffen, da ihm dieser keine Zigarette geben wollte. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 31-jähriger Pole und ein 42-jähriger Ukrainer am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Jettingen in Streit. Anlass der Auseinandersetzung war eine Zigarette. Der 42-Jährige rauchte auf seiner Terrasse, die durch einen Zaun vom Bahnsteig abgetrennt ist, als der andere Mann ihn um eine Zigarette bat. Der Gefragte lehnte es ab, eine Zigarette zu verschenken.

Daraufhin packte der 31-Jährige den Rauchenden und zerrte ihn von seinem Stuhl. Dabei wurden dem 42-Jährigen T-Shirt und Jacke über den Kopf gezogen, er verlor den Halt und stürzte auf den Betonboden der Terrasse. Der Angreifer schliff ihn anschließend weiter über die Terrasse und schlug ihm mehrfach auf den Rücken. Der Angegriffene erlitt dabei Schürfwunden an Armen und Beinen.

Der Aggressor verließ zunächst den Ort, kehrte kurze Zeit später jedoch zurück. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 42-Jährige in seiner Wohnung. Der 31-Jährige nahm einen etwa acht Zentimeter großen Stein und warf diesen mehrmals gegen die Scheibe der Terrassentür. Die Scheibe wurde dabei stark beschädigt, zerbrach jedoch nicht.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Augsburg traf kurze Zeit später am Ort ein und nahm Ermittlungen auf. Der Pole war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegenwärtig, sein Name war dem Opfer jedoch bekannt. An der Wohnadresse konnten die Beamten den Mann vorerst nicht antreffen, die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

