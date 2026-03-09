Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Streit am Hauptbahnhof Nürnberg eskaliert: Zwei Männer geraten in handfeste Auseinandersetzung

Nürnberg (ots)

Am Hauptbahnhof Nürnberg hat ein verbaler Streit zwischen zwei Männern in der Nacht des 05.03.2026 in eine körperliche Auseinandersetzung mit gegenseitigen Schlägen wie in einem Ringkampf gemündet.

Am Hauptbahnhof Nürnberg kam es Donnerstagnacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beteiligt waren ein 27-jähriger Deutscher sowie ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger der in Deutschland geboren wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall zunächst mit einem verbalen Streit. Aus zunächst lautstarken Worten entwickelte sich jedoch schnell eine körperliche Auseinandersetzung. Die beiden Männer gingen schließlich aufeinander los. Es kam zu einem Ringkampf, bei dem beide Beteiligten gegenseitig Schläge austauschten.

Eine Streife der DB-Sicherheit wurde auf die Situation aufmerksam und griff ein. Den Sicherheitskräften gelang es, die beiden Männer zu trennen und die Lage zu beruhigen. Kurz darauf traf eine Streife der Bundespolizei ein und nahm den Sachverhalt vor Ort auf.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle beteiligten Personen mit einem Platzverweis aus dem Bereich des Hauptbahnhofs entlassen.

Der 27-jährige Deutsche wies nach ersten Feststellungen keine offensichtlichen Verletzungen auf. Der 31-jährige Mann gab hingegen an, Schmerzen an der linken Schulter sowie im Bereich der linken Wange im Gesicht zu haben. Medizinische Hilfe wollte er jedoch nicht in Anspruch nehmen.

Beide Männer sind der Polizei bereits bekannt. Der 27-Jährige war in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.

Der 31-Jährige war bereits wegen Eigentumsdelikten, Gewaltdelikten sowie Sexualdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Bundespolizei klärt nun die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell