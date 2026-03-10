Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Betrunkener im Gleisbereich bedroht Bundespolizisten

Ansbach (ots)

Ein gefährlicher Vorfall im Gleisbereich des Ansbacher Bahnhofs führte am Montagabend (9. März) zu einem Polizeieinsatz, bei dem die Beamten nach einer Rettungsmaßnahme massiv bedroht wurden.

Gegen 20:20 Uhr erhielt das Bundespolizeirevier Ansbach die Meldung über eine im Abstellgleis liegende Person. Eine Streife entdeckte dort einen Mann, der regungslos im Gleisbett lag. Die Einsatzkräfte retteten ihn unverzüglich aus der Gefahrenzone und brachten ihn zur weiteren Überprüfung auf den Bahnsteig. Dort schlug die Stimmung des mittlerweile wieder ansprechbaren Mannes schlagartig um. Der wohnsitzlose 56-jährige Deutsche reagierte aggressiv gegenüber seinen Rettern, beleidigte die Beamten und sprach mehrere Drohungen aus. Weil die Beamten Verletzungen durch einen Sturz nicht ausschließen konnten, forderten sie den Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung an. Dieser stellte jedoch keine körperlichen Schäden fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens und des hohen Alkoholisierungsgrades wurde der Mann in Absprache mit der Polizeiinspektion Ansbach zur Unterbringung in eine Fachklinik eingewiesen.

Die Bundespolizei hat gegen den 56-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell