Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei schnappt Dieb nach kurzer Fahndung

Nürnberg (ots)

Ein schneller Fahndungserfolg gelang der Bundespolizei am Donnerstagmorgen (12. März) im Hauptbahnhof Nürnberg. Nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt konnten Beamte den flüchtigen Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Dabei wurden weitere Straftaten bekannt.

Gegen 09:50 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes die Bundespolizei, nachdem ein Mann ein Parfüm im Wert von 95 Euro in seine Jackentasche gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen hatte. Eine Streife begab sich umgehend auf die Suche nach dem Mann, konnte ihn im Bahnhof jedoch zunächst nicht mehr antreffen. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen lag den Beamten ein Lichtbild des Mannes vor. Sie stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Ostausgangs des Bahnhofs und nahmen ihn vorläufig fest. Mitarbeiter des Drogeriemarktes teilten zudem mit, dass der 43-Jährige bereits am Vortag ein weiteres Parfüm im Wert von 85 Euro entwendet haben soll, und dass gegen den Deutschen ein Hausverbot für das Geschäft besteht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell