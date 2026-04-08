LPI-GTH: Einbruchsversuch
Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)
Am 04. April, gegen 22.05 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam in einen Imbiss in der Bahnhofstraße einzudringen. Das Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0085684/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell