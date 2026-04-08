LPI-GTH: Grünschnitt entzündet
Gotha (ots)
Im Bereich eines Kieswerkes in der Langensalzaer Straße entzündeten ein oder mehrere Unbekannte offenbar Grünschnitt, sodass ein Kleinbrand entstand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Sach- oder Personenschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0085713/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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