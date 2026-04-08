Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektroinstallationen entwendet

Gotha (ots)

In ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße "Nelkenberg" drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Der oder die Täter demontierten fortfolgend Elektroinstallationen und entwendeten diese. Der Wert des Beutegutes wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem entstand Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 31. März, 16.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0085286/2026) entgegen. (jd)

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