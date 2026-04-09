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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Thöreyer Straße wurde gestern Abend infolge eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Straße "Zum Lokschuppen" in Richtung Thörey. Im Einmündungsbereich verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im linken Straßengraben mit dem Strauchbewuchs. Der Fahrzeugführer sowie seine 20-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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